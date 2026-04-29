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英超｜赛会公布尾二轮赛变动争冠、护级同受影响 曼城、热刺需一周双赛

足球世界
更新时间：12:32 2026-04-29 HKT
发布时间：12:32 2026-04-29 HKT

曼城迎魔鬼赛程 热刺护级战延后


随著2025/26球季的英超联赛进入最后直路，冠军谁属、护级谁属的悬念，亦愈趋激烈。英超赛会周三终于公布了联赛尾二轮（第37轮）的最终赛程安排。其中，正在争逐冠军宝座的曼城及阿仙奴，其比赛日期均有所调动，而深陷护级漩涡的热刺，其关键一战亦被延后，令本已紧张刺激的争标及护级形势，再添变数。

曼城需一周双赛。美联社
曼城需一周双赛。美联社

足总杯决赛影响赛程


由于车路士与曼城将会在5月16日（周六）进行足总杯决赛，因此，他们原定在该周末进行的联赛，将会被重新安排。其中，正在力争卫冕的曼城，将会迎来一段极其频密的「魔鬼赛程」。他们将会在5月13日（周三）先在主场迎战水晶宫，然后在足总杯决赛后的5月19日（周二），再作客硬撼般尼茅夫。而曼城的争冠对手阿仙奴，尾二轮主场对般尼则改于周一5月18日(周一)举行。

热刺迎来一周双赛。法新社
热刺迎来一周双赛。法新社

曼城、热刺一周双赛


而另一边厢，车路士对护级份子热刺的伦敦打吡，亦会被安排在5月19日（周二）晚上8时15分进行。这场比赛对双方来说，都极为重要，车路士正为欧洲赛资格而战，而热刺则为保住英超席位，作最后努力。


维拉、森林赛程或再变


此外，阿士东维拉及诺定咸森林在该周末的比赛，仍有可能会再次改期。这取决于他们能否晋身在5月20日（周三）举行的欧霸杯决赛。若维拉晋级，他们对阵利物浦的比赛，将会由5月17日(周日)提早至5月15日（周五）进行；同样地，若森林晋级，他们作客曼联的比赛，亦会作出相同的调动。
 

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