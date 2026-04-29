Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜伊斯斗马体会可候命 奥迪加特：学会承受与成功擦肩而过的遗憾

足球世界
更新时间：05:37 2026-04-29 HKT
发布时间：05:37 2026-04-29 HKT

阿仙奴力争双冠王转入直路，今晚深夜将于欧联4强首回合作客马德里体育会。经过漫长的赛季及频密的赛程，阿仙奴疲态毕露，伤兵能否赶及今晚复出成为焦点之一。

奥迪加特认为球队已准备好，于欧联赛场再次创造历史。路透社
奥迪加特认为球队已准备好，于欧联赛场再次创造历史。路透社
阿迪达带领阿仙奴挑战双冠王。路透社
阿迪达带领阿仙奴挑战双冠王。路透社
阿仙奴今晚深夜将与马德里体育会合演4强首回合。路透社
阿仙奴今晚深夜将与马德里体育会合演4强首回合。路透社

夏维斯、添巴避战

「兵工厂」上场英超以1：0击败纽卡素一役，伊比尔治伊斯和夏维斯分别因伤退下火线。在昨晚的欧联赛前操练，伊斯有现身，但夏维斯则未见其踪影。领队阿迪达在赛前记者会，更新球队军情，表示夏维斯和添巴将要避战，但伊斯和卡拉费奥利则可侯命。

一同出席记者会的奥迪加特，则认为球队已经准备好，一圆欧联梦：「这是赛季最精彩的时刻，每个人都斗志昂扬，充满期待。明天是我们再次创造历史的绝佳机会，我们必须汲取过去的一切教训，迎接这场挑战。我们一定会做到……但在我们真正夺冠之前，那些与成功擦肩而过的遗憾，将会一直如影随形。这是我们必须承受和学习的。这是足球的一部分，也是这段旅程的一部分。」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小时前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小时前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小时前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小时前