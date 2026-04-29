欧联｜伊斯斗马体会可候命 奥迪加特：学会承受与成功擦肩而过的遗憾
更新时间：05:37 2026-04-29 HKT
发布时间：05:37 2026-04-29 HKT
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阿仙奴力争双冠王转入直路，今晚深夜将于欧联4强首回合作客马德里体育会。经过漫长的赛季及频密的赛程，阿仙奴疲态毕露，伤兵能否赶及今晚复出成为焦点之一。
夏维斯、添巴避战
「兵工厂」上场英超以1：0击败纽卡素一役，伊比尔治伊斯和夏维斯分别因伤退下火线。在昨晚的欧联赛前操练，伊斯有现身，但夏维斯则未见其踪影。领队阿迪达在赛前记者会，更新球队军情，表示夏维斯和添巴将要避战，但伊斯和卡拉费奥利则可侯命。
一同出席记者会的奥迪加特，则认为球队已经准备好，一圆欧联梦：「这是赛季最精彩的时刻，每个人都斗志昂扬，充满期待。明天是我们再次创造历史的绝佳机会，我们必须汲取过去的一切教训，迎接这场挑战。我们一定会做到……但在我们真正夺冠之前，那些与成功擦肩而过的遗憾，将会一直如影随形。这是我们必须承受和学习的。这是足球的一部分，也是这段旅程的一部分。」
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