英超｜罗马诺指明奈与曼联达成续约协议 加薪近4倍

意大利转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）指，曼联已与明奈达成续约协议。明奈预计将续约至2031年，并加薪近4倍。

罗马诺指曼联最快今周官宣与明奈达成续约协议的消息。美联社

明奈在卡域克获得重用后，得到杜曹征召。法新社

明奈一度要求外借离队寻求上阵机会，在卡域克治下重获重用。法新社

周薪加至12万镑

根据罗马诺指，曼联已与明奈达成续约协议，并最快与今周官宣。预计明奈将于曼联续约至2031年6月，据报其周薪将由现时的2.5万镑加至12万镑，加薪近4倍，并且另设多项表现奖金。明奈今季各项赛事为曼联上阵26场，贡献3次助攻。

明奈在前帅鲁宾艾摩廉麾下不获重用，一度希望外借寻求上阵机会。但自卡域克接掌帅位后，明奈重获重用，有机会随英格兰代表队出征世界杯。卡域克早前谈及明奈的进步时表示：「我认为他表现得非常出色。在一段时间上阵机会不多后，能够重新连续上阵并找回状态，他快速地重拾状态，整个人有一种自然流畅的感觉。」