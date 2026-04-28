英超｜阿仙奴罗致基华拉斯基利亚遇阻滞 「格鲁吉亚美斯」父亲指儿子无意离PSG

阿仙奴今夏的增兵大计，似乎出师不利。据报，「兵工厂」曾有意在今夏，重金求购巴黎圣日耳门（PSG）的格鲁吉亚翼锋基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia）。然而，这位「格鲁吉亚美斯」的父亲近日已公开表态，指其儿子在巴黎过得非常开心，并无意转会，令阿仙奴的收购计划，亮起了红灯。

父亲：他在巴黎很快乐

基华拉斯基利亚的父亲巴德里（Badri）在接受访问时，明确地表示：「基华离开巴黎圣日耳门？他没有在考虑这件事。他在巴黎很快乐，在那里备受球会的重视和尊重。当他正在与球队一起赢得冠军，并且是PSG的关键球员之一时，他为什么要考虑转会到其他地方呢？如果PSG不再希望继续合作，我们会考虑其他选择，但现在，这并不在讨论之列。」

并列PSG首席射手

现年23岁的基华拉斯基利亚，在PSG的首个完整球季中，表现极为出色，在各项赛事中攻入了16球，与奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）并列为球队的首席射手。他已成为这支法甲班霸不可或缺的一员，加上球队今季仍有望在欧联中争逐冠军，卫冕这项最高荣誉，令他离队的可能性变得微乎其微。

阿仙奴在上季的欧联四强中，曾亲身领教过基华拉斯基利亚的威力，深知其对球队进攻的巨大帮助，因而希望将其招揽，以增强锋线的创造力及入球能力。

罗致艾华利斯亦遇巴塞竞争

除了基华拉斯基利亚外，阿仙奴的另一位锋线收购目标，马德里体育会的阿根廷前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez），同样面临著激烈的竞争。据报，西甲班霸巴塞隆拿亦有意在今夏，将这位世界杯冠军成员收归旗下，以取代年事已高的罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）。