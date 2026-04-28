英超│阿仙奴大卫拉耶称唔踢波会打理家族珠宝生意 夺欧国杯曾整冠军指环俾队友

阿仙奴门将大卫拉耶(David Raya)近日受访时透露，如果自己年少时没有前往英格兰展开职业球员生涯，而是继续留在西班牙，就不会成为球员，而是帮家族打理珠宝生意。这名30岁西班牙门将2年前随狂牛赢得欧洲杯后，曾透过家族珠宝厂制造冠军指环赠送队友，未知如果阿仙奴捧走今届英超冠军，他会否再整指环。

阿仙奴门将大卫拉耶称唔踢波会打理家族珠宝生意。路透社

拉耶透露唔去西班牙会从事珠宝业

大卫拉耶于西班牙巴塞隆拿市出生，17岁时得到奖学金前往布力般流浪青训学院，并在2014年与布力般流浪签职业合约，翌年再首次为球会披甲。此子近日接受西班牙媒体《Movistar+》访问，透露如果当年没有去英格兰展开职业生涯，不会成为球员，「如果我留在西班牙？我不会踏入足球界。」他进一步指出，「我认为自己会在做家族生意，我真的这样认为。」

大卫拉耶曾生产冠军指环赠队友。网上影片截图

大卫拉耶曾生产冠军指环赠队友。网上影片截图

夺欧国杯后曾生产冠军指环赠队友

拉耶所指的家族生意，就是珠宝业，其家人于14年在西班牙开设拉耶珠宝，是当地著名的珠宝品牌之一。而大卫拉耶于2024年随西班牙赢得欧国杯后，曾透过家族的珠宝公司生产了一批冠军指环赠送予队友，他更亲自参与设计。如今阿仙奴在英超高踞榜首，有望时隔22年再夺联赛冠军，未知拉耶到时会否设计「英超指环」庆祝？