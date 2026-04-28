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英超│第6位都有机会踢欧联？ 6至14位有得争车路士未绝望 前提要维拉做到两件事(附积分榜)

足球世界
更新时间：15:18 2026-04-28 HKT
发布时间：15:18 2026-04-28 HKT

随住曼联在周一主场击败宾福特，第34轮英超已经完成，前者赢波后接近取得欧联席位，利物浦和阿士东维拉争夺4、5位的呼声亦高。然而如果维拉赢出欧霸和最终于英超排第5，他们就会以欧霸盟主身份在来季踢欧联，英超因欧战系数而额外获得的欧联名额，就会顺延至第6位，意味目前跌至第8位的车路士仍有机会取得门劵。而现时6至14位之间只差8分，9队都还有机会获欧联席位。

现时英超分数表
现时英超分数表

维拉夺欧霸兼英超第5 第6位就踢欧联

英超原本有4个欧联名额，由前4名瓜分。今季英超队在欧战成绩出众，早前已提早确定在欧战系数积分榜取得头2位，额外获得一个欧联名额，此席位放在英超排名上，代表第5位都有参格资格。而这个额外名额的原则是给予英超排名最高而没有欧联资格的球队，按照这规盯，如果阿士东维拉最终排第5，同时赢得欧霸冠军，他们就会以欧霸盟主身份出战下届欧联，这个额外席位就会递降到英超第6位，到时就有6队出战欧联。

维拉夺欧霸兼英超第5，第6位就踢欧联。路透社
维拉夺欧霸兼英超第5，第6位就踢欧联。路透社
维拉夺欧霸兼英超第5，第6位就踢欧联。路透社
维拉夺欧霸兼英超第5，第6位就踢欧联。路透社

6至14位共9队都有机会

以现时的排名，以50分排第6位的白礼顿就会成为幸运儿，最近于英超连输5场跌到第8位的车路士，参加欧联仍未绝望。同时第14位的纽卡素有42分，仅落后白礼顿8分，在尚余4轮下6至14位之间的9支球队都有机会出战欧联，竞争相当激烈。

车路士还有机会踢欧联。美联社
车路士还有机会踢欧联。美联社

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