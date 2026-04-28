英超｜曼联左闸劳基梳尔伤出 争入英格兰世界杯大军添变数

英格兰国家队在今夏世界杯的备战，再遇打击！在周一晚曼联对阵宾福特的英超比赛中，正力争重返「三狮军团」的左后卫劳基梳尔（Luke Shaw），在比赛末段因伤被换出，为其世界杯前景蒙上了一层厚厚的阴影。

无对抗下受伤 情况令人忧虑

现年30岁的劳基梳尔，今季在曼联的表现非常稳定，在英超赛事中场场正选。然而，在今仗进行至70多分钟时，他在没有任何明显碰撞或意外的情况下，突然坐在地上，并需接受队医治理。虽然他最终能自行步离球场，但其受伤时的表情，以及他刻意用球衣掩盖嘴巴与队医交谈（以防被读唇）的举动，都令外界对其伤势感到忧虑。

杜曹麾下仍未获召

自从德国名帅杜曹（Thomas Tuchel）接掌英格兰帅印以来，劳基梳尔至今仍未获得任何一次征召。然而，凭借其在曼联的出色表现，他一直被视为争夺26人世界杯大军名单的有力竞争者之一。杜曹早前在被问及为何不征召梳尔时，曾表示：「这些艰难的决定，是这份工作的一部分。」

关键时刻受伤实不幸

不过，杜曹在去年八月时，亦曾为梳尔留下一线希望。他当时说：「这是一个非常接近的决定。我只是想让他有更多的上阵时间。他看起来非常健康，非常坚定。我认为他有能力及经验，能立即让我们变得更好。」

如今，劳基梳尔已在球会获得稳定的上阵时间，不幸在此关键时刻受伤，无疑令其世界杯之梦再添变数。