英超｜争冠暗藏玄机？ 曼城要求更改赛程避「地狱赛程」

英超冠军争夺战进入最后直路，曼城与阿仙奴的斗法，已从球场上延伸至赛程的编排。据英国传媒报导，曼城方面正向英超赛会提出要求，希望更改作客般尼茅夫的补赛日期，以避免在争标的关键时刻，陷入「地狱赛程」的困境。

欧洲足协不欲决赛撞期

事件的起因，源于曼城还有两场英超补赛需要安排，分别是作客硬撼般尼茅夫和主场对水晶宫两仗。由于欧洲足协方面，不希望这场英超补赛，与5月20日举行的欧霸杯决赛「撞期」，(决赛可能有英格兰球队参与），令赛程的编排变得异常复杂。

按照目前的推算，曼城两场补赛可能需要先在5月13日先于主场对水晶宫，然后在19日作客般尼茅夫，连同5月16日的足总杯决赛对车路士，蓝月于短短八日内要应付「周三、周六、周二」的密集赛程，对球员的体能无疑是极大的考验。

客战般茅或成争标关键

有见及此，曼城方面希望赛会能重新考虑赛程的先后次序。对「蓝月亮」而言，若能在足总杯决赛后，避免立即长途跋涉作客南岸的般尼茅夫，将会对他们在紧凑的争标战中更为有利。他们希望可将作客般尼茅夫之战放到联赛最后一周。

阿仙奴乐见其成 球迷叫苦连天

据报，曼城英超争冠对手阿仙奴乐见曼城需要在联赛的最后一周，才作客硬撼般尼茅夫，期望他们会在压力下失分。

