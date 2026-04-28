英超│施斯高入球上双 触发条款曼联俾多400万欧罗 总身价超8000万欧罗
更新时间：12:51 2026-04-28 HKT
发布时间：12:51 2026-04-28 HKT
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曼联前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)在周一英超主场2:1击败宾福特时攻入一球，本季联赛入球数达到10球，他喜言加盟红魔首季有双位数入球是莫大荣幸。而红魔亦因此子的出场次数和入球数字高，根据当初的转会条款需向前球会RB莱比锡额外支付400万欧罗，令其转会总费达到8050万欧罗。
今季英超累积10球 第14人入球上双
班捷文施斯高对宾福特时为曼联攻入第2球，这球是他本季英超第10球，成为第14位入球上双位数的球员，暂时并列英超射手榜第12位。这名22岁斯洛文尼亚中锋首季登陆英超就有双位数入球，他喜言：「我感觉非常好，因为我知道我在每场比赛都进步，能为这家球会入球，真的很开心。(入球上双)是巨大的荣幸，我会继续能力帮助这家球会。」对于自己的入球，他指当般奴费南迪斯持球时已准备好接应，当皮球到脚时只需沉着冷静，停球为自己创造射门时间就可以了。」
出色表现触发转会条款
此子的出色表现，令曼联开心地多花400万镑。红魔去夏以7650万欧罗的基础转智费向RB莱比锡购入他，合约内有多项奖金条款，消息指他的出场次数和入球总数已触发其中几项条款，球会需额外支付400万欧罗，令其转会总费达到8050万欧罗。知情人士透露，他的总转会费最高可达8500万欧罗。
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