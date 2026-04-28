英超｜攻守全能！ 卡斯米路头槌破网+创20年防守神数据

曼联34岁的巴西中场卡斯米路（Casemiro）「满血复活」！这位被球迷暱称为「胖虎」的防守中场，在周一主场对阵宾福特的英超联赛中，不但攻入开纪录的一球，更在防守端交出了统治级的表现，创下了一项近20年来无人能及的英超「神数据」，协助「红魔鬼」最终以2:1击败对手，全取三分。

头槌威力冠绝中场

今季重拾勇态的卡斯米路，今仗再次展现其出色的后上入球能力。比赛仅进行至11分钟，他便接应中坚哈利·马古尼（Harry Maguire）的头槌二传，在门前一跃而起，头槌破网，为曼联先开纪录。这不但是他今季第九个英超入球，更是他自2022年夏天加盟曼联以来，在联赛中顶入的第11个头槌。这项数据在同期英超所有球员中，排名第四，仅次于艾宁夏兰特（Erling Haaland）的18球、奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）的16球及基斯活特（Chris Wood）的13球，足证其头槌威力。

创英超20年防守纪录

除了在进攻端建功，卡斯米路今仗在防守端的表现，更是无可挑剔。根据数据公司Opta的统计，他全场完成了惊人的11次抢断、赢得了16次地面对决，并作出了9次解围。他成为了英超近20个球季以来，第一位能够在单场比赛中，同时完成这三项惊人数据的球员，完美地诠释了何谓「一人之力，镇守中场」。

赛后，卡斯米路亦难掩兴奋之情，在个人社交媒体上发文庆祝：「主场气氛太好了，我们距离目标越来越近！加油！红魔！」