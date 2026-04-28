英超｜夏维斯料可赶及完季前复出 加历查：疲态成阿仙奴争冠最大阻碍

夏维斯于周六击败纽卡素一役伤出，《BBC》预计这名德国前锋能够赶及在赛季完结前复出。加历查认为阿仙奴的疲态，令他愈来愈不看好「兵工厂」能够赢得英超。

阿仙奴于周六以1：0击败纽卡素，目前以3分反先曼城回到英超榜首，但多踢一场。夏维斯于该仗上半场伤出，阿仙奴没有列出这名德国前锋的具体复出时间表，但《BBC》的报道指，预计夏维斯可以在阿仙奴余下4场联赛中，参与部份比赛；阿仙奴目前还有欧联战线，将于4强与马德里体育会争入决赛。

夏维斯于击败纽卡素一役伤出。法新社

夏维斯料可赶及在赛季完结前复出。美联社

太易让纽卡素制造机会

加历查在《Monday Night Football》分析阿仙奴与纽卡素一役，认为「枪手」争夺英超的最大阻碍并非胆量，而是疲态。他说：「不敌曼城一役，我很喜欢这队阿仙奴的能量，但经过昨仗击败纽卡素后，我反而对于阿仙奴能够赢得英超，更不被说服。」他认为在斗纽卡素一役，阿仙奴太容易让对方在禁区边传球；「喜鹊」虽然落败，但在该仗他们在制造机会方面实在太轻易。

加历查表示：「我认为阿仙奴在无球的情况下，是全英超表现最佳球队。他们在状态巅峰时，对付他们实在不容易；他们是全欧洲、在压迫方面做得最好的一队。但我们担忧是他们的疲态。」阿仙奴之前向着四冠王进发，但在联赛杯决赛不敌曼城以及足总杯出局后，尚余两条战线。兵工厂于英超尚余4场，对手为富咸、韦斯咸、般尼和水晶宫；欧联则将与马体会在两回合赛事中，争取决赛席位。