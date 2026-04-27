英超｜伦敦双雄命运大不同 超级电脑预测阿仙奴夺冠热刺降班

伦敦双雄，命运大不同！根据数据分析公司Opta的最新超级电脑预测，今季表现令人失望的热刺，将会不幸降班，与狼队及般尼一同跌落英冠。与此同时，他们的北伦敦死敌阿仙奴，则被睇好能够力压曼城，赢得自2004年以来的首个英超联赛冠军。

超级电脑预测阿仙奴英超夺冠。法新社

热刺降班机率高达58.6%



目前，热刺正与韦斯咸进行著激烈的「护级生死战」。然而，超级电脑对热刺的前景极度看淡。根据预测，热刺最终只会以39分完成球季，而韦斯咸则能以一分之差（40分），惊险护级成功。数据显示，热刺的降班机率高达58.6%，远高于主要竞争对手韦斯咸的38.3%。至于其他护级份子，诺定咸森林及列斯联的降班机率，则分别只有1.9%及1.2%。

超级电脑预测热刺降班机率高达58.6%。路透社

关键四战定生死



热刺目前在联赛榜上，以34分排尾三，比韦斯咸少两分，但得失球差较佳。他们在余下的四场比赛中，将会先后硬撼阿士东维拉（作客）、列斯联（主场）、车路士（作客）及爱华顿（主场），每一场都是不容有失的护级大战。



阿仙奴被睇好封王



在争冠形势方面，超级电脑则对阿仙奴的前景表示乐观。尽管「兵工厂」目前在多踢一场的情况下，仅领先曼城三分，但超级电脑预测，他们最终将能以82分力压曼城的79分，成功捧杯。换算成百分比，阿仙奴的夺冠机率高达72.4%，而曼城则只有27.6%。此外，超级电脑亦预测，曼联、阿士东维拉及利物浦将会取得下季的欧联参赛资格。