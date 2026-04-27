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英超│林柏特重返车路士执教？ 旧队友呼吁不要接手 道出关键因素

足球世界
更新时间：07:30 2026-04-27 HKT
发布时间：07:30 2026-04-27 HKT

车路士日前辞退罗仙尼亚后，提升助教麦法兰为看守教头，领军至季尾。后者虽在周日英格兰足总杯决赛率队击败列斯联入决赛，但预计不会坐正，消息球会考虑邀请今季带领高云地利夺英冠冠军的旧将林柏特接手。然而后者之前教过蓝狮失败告终，昔日与他并肩作战的祖高尔高呼不要回归，并指在蓝狮任教没有掌控权。

传车路士将林柏特列入新帅候选名单

林柏特今季带领高云地利踢出佳绩，提前锁定成为英冠盟主，并时隔25年重返英超。据报旧会车路士将他列入新帅候选名单，排位靠前。这名一代英格兰中场于2019至21球季曾教过蓝狮，表现虎头蛇尾；他于2023年4月再次回归，担任看守教头到季尾，任内11场各赛事只得1胜2和8负，胜率低见9.1%，两次执教都失败。

祖高尔叫「林伯」不要接手

前车路士队友祖高尔亦叫「林伯」不要接手：「他应该远离车路士的帅位，那里的诱惑在于，他热爱这间球会，可能想回去再试一试。」祖高尔续指，车路士教头不会取得绝对控制权，反观在高云地利可以全权掌控引援，可以根据自己的要求去买6、7名球员挑战英超，留守球队更好。

林柏特在高云地利有控制权

而祖高尔亦可放心，林柏特在高云地利的夺冠庆典上表达留队意愿：「我们今季领跑积分榜很长时间，并在赛季后半段持续发力。这需要一个真正强大的团队，我们证明了这一点。球队会继续努力。」

林柏特在高云地利有控制权。路透社
林柏特在高云地利有控制权。路透社
林柏特在高云地利有控制权。路透社
林柏特在高云地利有控制权。路透社
林柏特在高云地利成绩美满。路透社
林柏特在高云地利成绩美满。路透社

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