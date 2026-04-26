西甲│巴塞隆拿2:0基达菲卫冕在望 最快下周提前封王

周六西甲，巴塞隆拿凭费明卢比斯(Fermin Lopez)和拉舒福特(Marcus Rashford)各入一球，作客2:0击败基达菲。由于次席皇家马德里在本轮失分，巴塞在榜首有11分优势，如果他们在下轮赢波，而银河舰队未能取胜，就可以提早4轮宣告卫冕成功。然而该队教练费历克指不会被充昏头脑，暂时仅庆祝赢波，而非夺冠。

巴塞领先皇马11分

巴塞今场全面控制战局，取得75%控球率，并令基达菲没有中目标攻门。他们于完半场前由费明卢比斯接应柏迪的妙传打破僵局，换边后再由拉舒福特拉开比分，最终赢2:0。次席皇家周五先出战，作客贝迪斯于完场前失守被逼和1:1，巴塞在尚余5轮下领先11分，卫冕在望。

下轮未分胜负 留待国家打吡决定

如果巴塞于下轮作客击败奥沙辛拿；银河艇队造访爱斯宾奴未能全取3分，前者就可提早4轮夺冠。下轮若未能提早终结悬念，巴塞和皇马于35轮会在后者的班拿贝球场直接交锋，到时巴塞只要不败都可以捧杯。对于坐拥巨大优势，巴塞教练费历克仍不敢放松：「我们仅庆祝赢波，而非提前庆祝夺冠。球队专注于目前的工作，一切还未结束，等到该庆祝的时候就会去庆祝，但不是现在。」