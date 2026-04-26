英冠│锡周三大败无法以正数完成赛季 最多0分破英职业球坛纪录

周六英冠倒数第2轮，早已笃定降班的锡周三作客牛津联大败1:4，将联赛不胜走势增至39场。该队今季因为财务危机被扣18分，开季至今仅取15分，目前仍是-3分，在尚余一轮下最多只有0分，肯定无法以正数结束本赛季，创英格兰职业联赛单季最低分纪录。

锡周三现时情况肯定未能以正数完成赛季。法新社

锡周三肯定未能以正数完成赛季

锡周三陷入严重财政问题，因拖欠逾100万镑税款和多次欠薪，今季先后被扣分，合共扣18分。而球队亦因财困卖走具实力球员，以致整季挨打，早前已破纪录地于2月提早确定降班，如今在倒数第2轮作客1:4不敌牛津联后，继续以-3分排榜尾。在尚余一轮下，他们肯定无法以正数结束本赛季，最多只有0分，成为英格兰职业联赛单季最低分球队。英职业联赛最低分纪录由1899至00球季的拉夫堡，以及1904至05球季的唐卡士打共同保持，当时仍是2分制，换算成3分制是8分，仍比今季锡周三多。

尾轮对西布朗力争季内第2胜

锡周三在45轮英冠比赛中，取得1胜12和32负，周六尾轮将会主场对西布朗，力争取得季内第2场联赛胜仗。