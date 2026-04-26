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英超│阿仙奴角球入波破纪录 唔驶「逼地铁」靠短角球智取 纽卡素主帅：真系估唔到！（有片）

足球世界
更新时间：12:00 2026-04-26 HKT
发布时间：12:00 2026-04-26 HKT

阿仙奴周六英超主场对纽卡素，靠老本行角球入波赢1:0，今季联赛第17次凭角球取得士哥，打破英超单季纪录。然而这个入球并非来自枪手典型的「逼地铁」策略，而是短角球战术由伊比尔治伊斯(Eberechi Eze)射入，客军喜鹊教头艾迪贺维坦言没料到兵工厂会开短角球。

靠短角球战术伊斯射入

今场唯一入球在上半场9分钟出现，当时翼锋马度基在进攻右路准备开角球，中场马田奥迪加特冲向角球旗拉扯纽卡素防线，前者立即地波传予禁区内的夏维斯，这名德国中场再回传去禁区顶，左脚将伊斯右脚烫射直飞死球破网。值得一提，枪手这个入球前还有一次角球攻势，同样是短角球战术由伊斯起脚，只是偏离目标。

 

今季英超17次角球入波破纪录

这个入球是枪手于本季英超第17个靠角球战术取得的入球，打破英超单季纪录，旧纪录是16球，由1992至93球季奥咸、2016至17球季西布朗和2023至24球季阿仙奴共同保持。而枪手本届联赛第10次靠角球打破僵局，将比分改写成1:0，亦是英超的新纪录。

纽卡素教练认估唔到开短角球

枪手近年靠「逼地铁」式的角球，安排大量球员冲击对方小禁区，以及阻挡敌军门将出迎取得入球，并引来其他英超队模仿，今仗意外地以短角球战术智取，纽卡素主教练艾迪贺维承认估不到：「我们显然没料到他们会开短角球。我们本身是有准备的，但在那个时刻没有拿出我们需要应对的方法，令对手有太多射门时间。」阿仙奴主教练阿迪达就将破纪录的功劳归予团队：「这是死球教练祖华和教练团队的功劳，他们为此付出巨大的努力、热情和激情。球员们一直相信他们的部署能为球队带来优势，球员们亦展示出色的完成质量。」

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