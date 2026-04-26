英超│阿仙奴1:0纽卡素重返榜首 终止本土赛事4连败 伊斯入世界波

周六英超尾场，阿仙奴凭锋将伊比尔治伊斯(Eberechi Eze)开赛9分钟的精彩入球，主场1:0击败纽卡素。枪手不单藉今仗终止本土赛事4连败的颓势，更重返英超榜首，3分领先踢少一轮的曼城，再次领导群雄。

伊斯开赛9分钟射入世界波

今场阿仙奴有队长马田奥迪加特在中场领军，锋线三叉戟由夏维斯、伊比尔治伊斯和马度基组成。该队甫开赛即抢攻，只花了9分钟就有收获，他们在一次短角球组织中，夏维斯妙传予伊斯，这名左脚将在禁区外起右脚劲射，皮球直飞远柱死角破网，火速领先1:0。双方之后互有攻守，但彼此都未能将皮球送入网窝，枪手最终小胜1:0，取得争冠关键3分。

终止本土比赛4连败兼重返英超榜首

该队赛后反压曼城重返榜首，34轮累积73分，比踢少一场的后者多3分。同时他们亦终止本土比赛4连败的走势，之前于联赛杯和足总杯分别不敌曼城和修咸顿，过去2轮英超又先后负般尼茅夫及蓝月，如今终重返胜轨吐乌气，并为周三欧联4强首回合作客马德里体育会壮行色。