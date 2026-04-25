周六港超联争标组高力北区2:2绝平榜首的杰志，最大功臣必然是射入绝平一击的罗晓聪，对于久违的入球他亦平淡带过，并指以球队为先，希望可以继续努力为球队争夺足总杯冠军，而北区主帅陈志康（Cow sir）则表示今仗是重振球队士气的重要一战。

罗晓聪久违开斋即救主 Cow sir望球队保持战意争足总杯

今战罗晓聪以后备上阵，并在补时阶段以一球世界波助北区逼和杰志，而根据数据网站Transfermarkt显示，阿聪上次的港超联入波已经是2022-23赛季，当时他在效力香港U23，而被问到相隔一段时间取得入球，更是如此重要的一球的感受时，阿聪则平淡：「 当然自己入到波系开心，但系唔系对自己一个鼓舞，或者好大意义、好大感受，我就暂时还未有𠮶种感觉。但好开心嘅系，呢球可以帮到球队攞到一分，其实就已经足够。」阿聪今季表现起伏，亦未必能每场上阵，他亦评价自己今季表现：「今季自己都有高有低，最近一轮就冇乜机会上场。今季其实都唔系自己咁多年以嚟踢得最好嘅一年，但叫做中规中矩、不过不失。希望keep住努力，我哋仲有一个杯赛要争，希望𠮶个杯赛拿到冠军然后踢到亚洲赛。」

北区主帅陈志康则指过去几场都可能因为运气或把握力上不足，导致3分全失令球员感失望，Cow sir大赞今场球员表现很好，但对今场的判罚亦略有微言，庆幸球员们没有因此受影响，Cow sir说：.「球员嘅𠮶个表现同能力，可以拿返我觉得好宝贵嘅一分。虽然呢一分唔系令我哋嘅排名可以升到咩层次，但我谂士气同埋大家付出嘅努力就唔会完全白费。」北区半场因2球12码而陷入被动，Cow sir表示半场时有给予球员放胆进攻，所幸收得成效令球员没有白费气力，他也指今场令球队重振士气，希望可以令球员有更高战意去出战之后的足总杯。

记者/摄影：魏国谦