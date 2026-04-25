英超│阿仙奴今晚对纽卡素争取重返榜首 阿迪达信心不减 「输曼城令我更有信心」

阿仙奴上轮英超作客1:2不敌曼城，后者更在刚周中赢般尼而升上榜首，枪手时隔200日失去领头羊地位。该队在各项本土比赛已4连败，今晚英超主场对纽卡素面对沉重压力，但主教练阿迪达仍然信心不减，直指上仗斗蓝月虽输波惟表现好，对夺冠更加有信心。(Viu 96台、Now621、611台周日凌晨0:30直播)

输曼城后对夺冠更有信心

过去两轮英超阿仙奴连输曼城和般尼茅夫，加上之前于联赛杯和足总杯分别不敌蓝月及修咸顿，本土比赛已4连败，更因为蓝月在周中英超击败般尼，而失去榜首席位。今场对纽卡素，枪手面对沉重打击，阿迪达信心不减：「比赛结束后，更衣室里的反应我非常喜欢，我能感觉到我们比赛前更加确信我们能够夺冠。这一周很漫长，对我们来说很不寻常。这星期伦敦的阳光很好，我们利用这段时间来充电和恢复。」

阿迪达：今场起踢出自己的足球﹗

阿迪达同时指今场的分析时间不多，只在本周初花了些少时间，之后就专注自己，做好战术等细节，并指要由今场起踢出自己的足球，交出应有的表现。