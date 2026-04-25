热刺今季如果护级失败，中坚云迪云(Micky van de Ven)几乎肯定不会留队。近日有消息指此子大有机会转投曼联，但英国媒体《talkSPORT》周五报导，这名荷兰中坚想转投利物浦多过红魔，认为自己在红军的前景会更好。

曼联一直关注云迪云

目前于英超护级区域苦苦挣扎的热刺，如果未能护级，预计将会放走队内多位具转售价值的球员，包括中坚云迪云。近日有报导指曼联一直青睐这名25岁荷兰中坚，认为他来投可以大大增强球队在中路的防守能力，更期待他与马菲斯迪历特组成荷兰中坚组合。

传云迪云对利物浦更有兴趣

然而《talkSPORT》周五报导，对比曼联云迪云更向往加盟利物浦，如果后者同样发出邀请，他会拒绝红魔前往晏菲路球场。值得一提，红军阵中有另一荷兰中坚华基尔云迪积克，加上加普、赖恩格云贝治、谢利美费林邦和主教练史洛特同样来自荷兰，令云迪云更心动。