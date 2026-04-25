港超联｜罗晓聪世界波救主 高力北区2:2逼和杰志

周六港超联争标组上演戏剧性一战，高力北区上半场在落后杰志2:0的情况下，下半场由格兰特12码建功，补时阶段更有罗晓聪攻入一球世界波，助北区2:2绝平杰志。

罗晓聪「世界波」助北区2:2逼和杰志

高力北区上半场有多个攻势，但都被杰志化解，而蓝鸟大难不死必有后福，43分钟卡迪禁区内从后铲跌利安度，球证经VAR覆核后直指12码，并由李安度操刀射入取得领先，到补时阶段祖连奴禁区内被卡路士铲跌，球证再指12码，并由祖连奴亲自操刀命中，北区以落后0:2返回更衣室。

但易边后风云色变，52分钟由格兰特操刀12码射入扳回一城，之后双方陷入缠斗，88分钟有重大机会，黄浩然横传格兰特接应劲射破网，但球证指越位在先入球无效，其后北区发起猛攻但都无功而回，直至补时阶段后备入替的罗晓聪建奇功，格兰特在禁区内引发混战，禁区外埋伏的罗晓聪一脚劲射破网，以一球世界波助高力北区2:2绝平杰志。

记者/摄影:魏国谦