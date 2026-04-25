世界杯2026｜南非前锋科士打失意英超 世杯誓助国图强

南非历来三次出战世界杯决赛周都未能够闯过分组赛，今届他们于世界杯外围赛非洲区C组以首名夺得决赛周入场券，表现予人惊喜，阵中以效力般尼的前锋利尼科士打最具名气。此子效力的般尼于英超提早笃定降班前途未卜，为国家队和个人前途，这名英超锋将势必拚尽全力助南非争取历史性首度于世杯决赛周突破分组赛。

南非(上)与墨西哥、南韩、捷克同组。美联社

南非于世界杯决赛周编入A组。法新社

南非于1998法国世界杯、2002日韩世界杯和2010南非世界杯，合共三次出战世杯决赛周但都在分组赛出局。自2010以主办国身份出战之后，南非已经连续三届缺席世杯决赛周。今届他们于非洲区外围赛C组，以1分力压非洲鹰尼日利亚首名晋身决赛周。

南非缺席3届后再晋决赛周

南非阵中名气最大的前锋利尼科士打，历来为国家队上阵26次攻入10球，是现役国脚中入球最多，而他于今届世杯外上阵6次贡献2个入球和1次助攻。他与世杯外录得2球4助攻的前锋阿波利斯肩负球队入球重任。而今届世界杯分组赛增至48队分12组进行，每组首两名加8支最佳成绩第3名出线32强。南非身处的A组以主办国之一的墨西哥和南韩实力稍强，预计世界排名60的南非，要与排41的捷克争小组第3名。

南非世界杯A组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

11-06 深夜3:00 墨西哥

18-06 深夜0:00 捷克

25-06 早上9:00 南韩

南非焦点球员

利尼科士打(Lyle Foster)

位置：前锋

出生日期：09-05-2000

效力球会：般尼

国际赛上阵/入球：26场/10球

利尼科士打。路透社

阿波利斯(Oswin Appollis)

位置：前锋

出生日期：25-08-2001

效力球会：奥兰多海盗

国际赛上阵/入球：25场/8球

阿波利斯。法新社

朗云威廉士(Ronwen Williams)

位置：门将

出生日期：21-01-1992

效力球会：马姆洛迪辛当斯

国际赛上阵/入球：62场/0球

朗云威廉士。法新社