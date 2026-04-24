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世界杯2026｜一张波飞价值一层楼？ 世界杯二手平台现1800万天价门票

足球世界
更新时间：18:08 2026-04-24 HKT
发布时间：18:08 2026-04-24 HKT

2026美加墨世界杯距离开赛进入倒数阶段，早前门票定价过高已备受争议，根据ESPN报导，近日在国际足协（FIFA）官方二手平台上惊现4张近230万美元，换算成港币高达1800万的天价门票。

2026美加墨世界杯早前门票定价过高已备受争议。AP
2026美加墨世界杯早前门票定价过高已备受争议。AP
国际足协官方二手平台上惊现4张近230万美元，换算成港币高达1800万的天价门票。AP
国际足协官方二手平台上惊现4张近230万美元，换算成港币高达1800万的天价门票。AP

FIFA官方二手平台惊现1800万天价门票

据报导指该4张是在7月19日在美国大都会人寿体育场的世界杯决赛的连位门票，位置并非贵宾席，只是龙门后的下层位置，每张要价2299998.85美元引起争议，而实际上同日其他门票亦并不便宜，目前上架的龙门上层4连位，单张亦要价10923.85美元，换算成港币也需要近85000元。

根据资料FIFA并不会控制平台内的转售价格，更会从中抽取买卖双方15%手续费，即假若该近230万美元的门票成交，FIFA单从卖家一方就可以赚345,000美元。今届世界杯虽然定价偏高但仍一票难求，若FIFA不干预之下，相信在之后炒卖情况亦会更加严重。

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