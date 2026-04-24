英超｜曼联名宿加利尼维利凭迪格兰赖斯赛后说话 断言阿仙奴英超争冠已完蛋

阿仙奴在上周末的天王山之战中，以1:2不敌曼城，不但将榜首位置拱手相让，更令其争标前景蒙上了一层厚厚的阴影。赛后，中场大将迪勤·怀斯（Declan Rice）向队友们高呼「还未结束」的画面，被外界解读为鼓舞士气。然而，在曼联名宿加利尼维利（Gary Neville）眼中，这恰恰证明了「兵工厂」的争冠之路，已经「玩完」了。

「如果你说还未结束，那就是结束了」

尼维利在其播客节目中，毫不客气地分析道：「如果我看到迪勤·怀斯，几乎快要哭了，说著『还未结束』，我会想『兄弟，你已经完了』。这位曾八夺英超冠军的名宿解释道：「他虽然没有真的哭出来，但他看起来就像（摇著头说）『还未结束』。我会看著他，然后心想『他已经完了』。」

伊恩胡礼亦表认同

加利尼维利的观点，亦得到了阿仙奴名宿伊恩胡礼（Ian Wright）的认同。胡礼说：「哥迪奥拿（Pep Guardiola）也会这样想。如果他把这段影片给他的球员看，他们会想『我们已经击垮他们了』。」

尽管尼维利表示，他个人希望阿仙奴能赢得冠军，但他坦言，迪格兰赖斯的反应令他对「兵工厂」的争冠前景感到悲观。他说：「这是一个好的回应，但我就是没有信心。我是他的忠实粉丝，我本以为他可能会掌控那场比赛，但最终，却是另外两位中场球员（主宰了比赛）。」