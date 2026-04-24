世界杯｜FIFA排除意大利取代伊朗参赛 意国官员：参赛资格应场上争取

今夏世界杯决赛周6月揭幕，伊朗参赛资格因政治风波继续惹热议。据指美国特别代表森波利曾建议由意大利取代伊朗参赛，但该建议被国际足协（FIFA）否定，并引起意大利政界强烈反弹。

美特使倡意大利递补 FIFA：伊朗会参赛

森波利向《金融时报》证实，他已向美国前总统特朗普及 FIFA主席恩芬天奴提出由意大利顶替伊朗出赛，称意大利作为四届冠军具备参赛资格。然而，恩芬天奴日前已明确重申：「伊朗队肯定会来。」

意大利连续3届无缘世界杯决赛周。法新社

FIFA排除以意大利取代伊朗参赛。法新社

意大利政界反对，认为参赛不能依靠特权。法新社

伊朗驻美大使馆对此强烈抨击，指摘美国此举反映了「道德破产」。馆方透过社交平台X发声明指出：「意大利的足球伟大成就源于球场上的表现，而非政治特权。这场试图将伊朗排除在世界杯之外的尝试，只反映了美国连11名伊朗年轻人在场上比赛都感到恐惧。」

意大利政界反对：参赛不能依靠特权

意大利方面亦反对该建议，经济部长焦尔杰蒂直言建议「可耻」，体育部长阿博迪亦明言：「这是不可能的，也不合适，参赛资格应在球场上争取。」意大利奥委会主席布恩费里奥更表示感到「被冒犯」，重申要参加世界杯必须凭实力赢取。

四届冠军意大利早前在世界杯附加赛不敌波斯尼亚，已连续三届未能取得决赛周资格。至于伊朗将于世界杯决赛周G组出战，同组对手包括纽西兰、比利时和埃及。