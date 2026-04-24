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英冠｜李斯特城降班 财政危机或令复苏之路荆棘丛生

足球世界
更新时间：06:16 2026-04-24 HKT
发布时间：06:16 2026-04-24 HKT

李斯特城2：2赛和侯城后，确认来季英甲见，成为史上第五支连续两季降级、跌落第三级别的球会。部分球迷拒绝入场，留守的则对球员表达强烈不满，场内亦出现「金力出走」横额，矛头直指班主。然而，球队的困境远不止于成绩层面，财政问题更令前景令人忧虑。

李斯特城10年前于英超奇迹夺冠。法新社
李斯特城10年前于英超奇迹夺冠。法新社
李斯特城来季降班英甲。法新社
李斯特城来季降班英甲。法新社
李斯特城陷财政危机。美联社
李斯特城陷财政危机。美联社

财政状况响严重警号

《BBC》分析李斯特城的财政，直言李斯特城的财政状况已响起严重警号。球队于2024/25球季征战英超，录得7110万镑亏损；自2019年至今，累计亏损高达3.75亿英镑。为维持球会运作，管理层近年多次预支未来收入，向澳洲投资银行麦格理借贷逾1亿英镑，年息高达8至9厘。更值得关注的是，球会多次将未来的转会费收入提前套现。今年9月，球会再度借贷，将去年夏季3宗转会所带来的分期款项提前兑现。

高薪球员成沉重负担

薪酬开支问题同样棘手。李斯特城在英超时期的薪酬总额高达1.5亿英镑，而大批球员仍在合约之内。即使薪酬总额减半至7000万英镑，对于一支英甲球队而言仍是天文数字。马古尼指出英甲球会的平均薪酬总额约为950万镑，历来最高纪录是伯明翰上季的3890万英镑，「李斯特城的薪酬总额，即使计及降级条款，仍将远超这个数字，实在令人忧虑」。

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