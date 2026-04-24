西甲｜拉明耶马收咧 应可赶及世界杯复出

巴塞隆拿新星拉明耶马昨仗斗切尔达因伤退下火线，巴塞发表声明指，耶马将于余下赛季缺阵，但应可赶及6月揭幕的世界杯为西班牙披甲。

耶马昨仗于西甲助巴塞以1：0击败切尔达，他于40分钟射入12码奠胜，但射门后随即示意受伤并倒地，最终要退下火线。巴塞就耶马的伤势发表声明：「耶马将遵循保守的医疗计划，将缺席球会余下赛季，但他预计能够赶及于世界杯复出。」

耶马今季在巴塞阵中相当重要。美联社

耶马收咧，但应该可以赶及于世界杯复出。美联社

耶马射完12码后倒地。美联社

耶马：伤心并非言语能形容

耶马则在Instagram发文指，「这次伤患令我在最希望披甲的时候，被逼无场，伤心并非言语能够形容。不能够与队友并肩作战，不能够在球队需要我的时候作赛，我非常伤心。但我相信队友们将在每一场比赛都倾尽所有。即使是在场外，我都会为他们一直打气。这不是完结，并是休息，下季会更佳」。

巴塞目前于西甲榜首领先次席的皇家马德里9分，联赛尚余6轮，其中一场关键战是5月10日两军将会对垒。至于西牙将于6月15日展开他们的世界杯之旅，在H组的对手分别是维德角、沙特阿拉伯和乌拉圭。