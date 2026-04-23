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英超│基尔获加任务失败 承诺随般尼降落英冠再争取升班

足球世界
更新时间：16:34 2026-04-23 HKT
发布时间：16:34 2026-04-23 HKT

般尼在周三英超主场0:1不敌曼城，继续以20分排倒数第2，在尚余4场落后17位的韦斯咸13分下，提早宣告护级失败，5年来第3次从英超降落英冠。今季加盟般尼希望帮手护级的右闸基尔获加(Kyle Walker)，最终任务失败，但他承诺留队展开英冠之旅，争取一年后重返英超。

右闸基尔获加帮手护级但任务失败。路透社
右闸基尔获加帮手护级但任务失败。路透社

般尼5年来身第3次从英超降班

基尔获加今夏离开效力了8年、共取得17个锦标的曼城，选择升班马般尼，表示会尽全力领军避免做升降机。然而般尼完成34轮后只得20分，尚余4场落后17位的韦斯咸13分，提早宣告护级失败。今次是般尼5年来第3次由英超降落英冠，并继2023至24球季后再做升降机。

基尔获加承诺留队参加英冠

35岁的基尔获加任务失败，但他感谢队友整季以来的努力：「我每日和队友一起训练，在每一片草皮一起跑过，大家都今季的表现非常出色。当我们一次次被击倒，大家一次次站起来，继续努力，继续比赛，做了能力所及的一切。」此子更承诺会随队展开英冠之旅：「希望我们可以重新来到，再来英超一切。我们要将降班的情绪封存起来，确保在一年后可以重新站在这里。」

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