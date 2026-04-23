德国杯｜拜仁晋身决赛 传奇门神纽亚暗示留队

德甲班霸拜仁慕尼黑在德国杯四强中，作客以2:0击败利华古逊，成功杀入决赛，继续向著三冠王目标迈进。赛后，球队传奇门将兼队长纽亚（Manuel Neuer）的心情显得相当不错，更罕有地就其未来去向，向外界释出了积极的信号。而拜仁体育总监艾尔巴（Max Eberl）亦表示，球会将会给予纽亚充足的时间，其最终去留，将完全由他自己决定。

纽亚暗示留队



赛后，纽亚在接受德国《天空体育》访问时，虽然未有作出正式宣布，但言谈间已流露出留队的意愿：「我还不会宣布任何事情。但此刻，事情看起来很好。这不仅仅是场上球员的功劳，而是整个球队和球会的功劳。你可以看出，有些东西已经发展起来了。这是高柏尼（Vincent Kompany）执教的第二个赛季，我们都从彼此身上受益。现在，这充满了乐趣。」这是纽亚首次就个人前途，暗示其留队的倾向，相信会令所有拜仁球迷感到鼓舞。

传队长门神纽亚暗示留队。路透社

艾巴尔：他只需保持健康



据德国《图片报》报导，拜仁方面已将纽亚的续约决定权，完全交给了他本人。体育总监艾巴尔早前在欧联八强对阵皇家马德里的比赛后，已表明了球会的立场：「他不需要再做出任何有力的论证，他只需要保持健康和勇敢。我们说过，纽亚想踢完四月份的比赛，然后我们会坐下来讨论。」

剑指三冠王



随著德甲冠军已提早到手，拜仁今季已稳夺一冠。如今，他们已杀入德国杯决赛，并将会在欧联四强中，硬撼卫冕冠军巴黎圣日耳门（PSG），正向著「三冠王」的目标迈进。德国杯决赛将会在5月23日举行，若纽亚能带领拜仁夺冠，将会是他个人第七次高举这项锦标。

