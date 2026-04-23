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英超│车路士球员从未尊重罗仙尼亚 有人称他为「代课老师」 西语帮最不满

足球世界
更新时间：12:52 2026-04-23 HKT
发布时间：12:52 2026-04-23 HKT

车路士主教练罗仙尼亚周三被辞退，在位仅107日就下台，成为队史另一位短命教头。英国多间媒体随后揭秘他在位时的处境，有人爆料指蓝狮球员从未尊重罗仙尼亚，以安素费南迪斯和古古列拿为首的西班牙语系球员对他特别不满，认为其履历没有资格带领球队，有人更称他为「代课老师」，并非长期任教的材料。而他在周二英超不敌白礼顿后公开炮轰球员，令情况一发不可收拾，只有落台才能解决问题。

车路士主教练罗仙尼亚周三被辞退。法新社
车路士主教练罗仙尼亚周三被辞退。法新社

罗仙尼亚从未掌控更衣室

英国《每日邮报》透露，罗仙尼亚由1月接掌车路士起，从未掌控更衣室，更得不到球员尊重，大部份都认为他经验不足，未有资格带领球队，有人甚至帮他改花名为「代课老师」，不当他是长远人选。罗仙尼亚在比赛时会戴眼镜领军，但操练中通常不会佩带，有些球员会开玩笑指他此举是想建立强硬的形象，但完全没有作用。

核心球员从未接受他 有人称他「化课老师」

另一媒体《电讯报》就指出，车路士的核心球员们由始至终都不接受他，这亦是球队表现差劲的主要原因。队内原本有一班同情罗帅的球员，但他们逐渐发现后者失去初上任时的自信，加上其战术布置太难执行，同时又不喜欢他后期的教练式发言，令支持他的人越来越少。

安素费南迪斯曾发表质疑罗仙尼亚质疑和其教练团都经验不足。路透社
安素费南迪斯曾发表质疑罗仙尼亚质疑和其教练团都经验不足。路透社

安素费南迪斯、古古列拿对他最不满

而蓝狮阵中的西班牙语系球员，对罗仙尼亚最不满，质疑他和其教练团都经验不足。安素费南迪斯和古古列拿就在国际赛期间，分别表达向往其他球队的言论。知情人士指媒体在车路士对白礼顿前，已报导球队转踢3后卫，泄密者正是古古列拿的发型师，他从球员方面得到消息再向媒体透露，完全不把罗帅放在眼内。

最终罗仙尼亚在周二英超作客0:3不敌白礼顿后，公开炮轰正选11人只有3、4人全力比赛，这点令到球队高层别无选择，辞退他避免队内情况进一步恶化。

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