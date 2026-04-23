英超｜车路士新帅条件需具英超经验 传锁定般尼茅夫主帅伊拉奥拿

车路士周三宣布解雇仅仅上任107日的主帅罗仙尼亚（Liam Rosenior），据英国传媒报导，随著罗仙尼亚的离去，车路士已将目光锁定在今夏将会离开般尼茅夫的少帅伊拉奥拿（Andoni Iraola）身上，视其为下任主帅的头号人选。

少帅缺乏英超经验成致命伤

罗仙尼亚下台的导火线，是周二晚作客惨败予白礼顿的比赛。赛后，他公开怒斥球员，而在经历了联赛五连败兼一球未入的尴尬纪录后，球会高层最终决定「斩帅」。这位41岁的教头，在一月份才从姊妹球会斯特拉斯堡加盟，以接替离任的马利斯卡（Enzo Maresca），但他缺乏英超执教经验的弱点，最终成为其致命伤。

伊拉奥拿成新帅大热

在官方声明中，车路士承认解雇罗仙尼亚是一个「艰难的决定」，并承诺将会进行「自我反省」，以作出「正确的长期任命」。此举被外界解读为，球会的选帅策略将会有所转变，不再倾向于任命缺乏英超经验的教练。

正因如此，即将离开般尼茅夫的西班牙少帅伊拉奥拿，迅速成为了接任的大热门。伊拉奥拿凭借其高位压逼、充满活力的战术风格，带领般尼茅夫在英超取得了令人瞩目的成绩，其执教能力备受肯定。据悉，他此前曾两次拒绝了水晶宫的邀请，显示他对执教前景有更高的追求，而车路士这样的豪门，无疑对其有著巨大的吸引力。

引入球员方金亦有改变

除了选帅策略，车路士的球员招聘政策亦可能迎来改变。联席班主艾格巴利（Behdad Eghbali）最近曾表示，球会今夏将会寻求签入「即食」的成熟球员，而非只专注于年轻球员，这意味著新任主帅或将获得更大的支持，以重建球队。