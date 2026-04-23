英超│曼城时隔244日重返榜首 11日内连追9分 哥迪奥拿：最后5轮要运气帮手﹗

曼城在周三英超作客1:0击败般尼，与阿仙奴同得70分，得失球差亦相同，凭较多入球压过后者升上榜首，时隔244日再次成为领头羊。这支卫冕之师11日前仍落后枪手9分排次席，如今三扒两拨连赢3场领导群雄，领队哥迪奥拿矢言余下5轮会全力踢好比赛，再运气帮手保持领先位置到最后。

夏兰特)开赛5分钟开纪录，作客1:0击败倒数第二的般尼。路透社

曼城以较佳入球升上榜首

今场曼城凭锋将艾宁夏兰特(Erling Haaland)开赛5分钟闪电开纪录，作客1:0击败倒数第二的般尼，完成全取3分的任务。蓝月赢波后，33轮累积70分，与阿仙奴同分，双方得失球差同为正37球，要以入球数目决定排名，前者以66球升上榜首，枪手少3个入球退居第2。

自首轮后再次领导群雄

曼城今季仅在首轮排过榜首，之后长居次席，如今时隔244日再度成为一哥，终结阿仙奴由去年10月3日起一直领导群雄的局面。而蓝月在11日前还以踢少一场落后9分的差距排第2，当时以为争冠无望，但他们先击败车路士，上周日又在天王山之战主场2:1赢阿仙奴，再把握周末踢足总杯将今场提早至周三上演的时机，击败般尼升上榜首。

哥迪奥拿：余下5轮靠实力和运气帮助

过往曼城于33轮或以后排榜首，最终都取得冠军，如今再现这吉兆，领队哥迪奥拿矢言要一直赢落下：「我完全同意赢波是唯一重要的事情。然而我们要做点东西出来才能取胜，在比赛时要跑动、传球和射门。」同时他指最后5轮要运动辅助：「运气在生活中很重要，当然也要有表现去配上运气。今场我们有28次射门，如果每场都能够取得28次射门，迟早会幸运地赢下比赛。未来5场对阿仙奴和我们而言，都是硬仗。」

