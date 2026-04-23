英超｜执教107日被车路士解雇 罗仙尼亚有望获2.5亿天价「分手费」

车路士周三宣布解雇仅仅上任107日的主帅罗仙尼亚（Liam Rosenior），这位41岁的教头，成为了班主托德波里（Todd Boehly）时代，最新一位下台的领队。然而，这次「斩帅」的代价可能极为高昂。据英国传媒《太阳报》报导，「蓝战士」或需为此支付高达2400万英镑（约2.5亿港元）的天价「分手费」。

六年半长约成负累

罗仙尼亚在一月份才接替马利斯卡（Enzo Maresca），与车路士签下了一份长达六年半的合约，其年薪据报高达400万英镑。如今，在合约仅履行了107日后便被解雇，理论上，若合约中没有特殊条款，车路士将需要支付剩余合约的全部薪金，总额高达2400万英镑。

有机会只赔一年薪金

不过，亦有传在经历了前主帅朴达（Graham Potter）的天价赔偿事件后，车路士管理层已改变了他们的做法。朴达当年被解雇时，获得了约1300万英镑的赔偿金。而另一位前帅普捷天奴（Mauricio Pochettino）亦获得了1000万英镑。

据悉，罗仙尼亚最终不大可能获得合约的全部价值，但他很可能会收到相当于一年薪金约400万镑(约4000万港元）的赔偿。

五连败零入球 创112年尴尬纪录

罗仙尼亚下台的导火线，是周二晚作客0:3惨败予白礼顿的比赛。赛后，他公开怒斥球员的表现，而球迷亦高呼其下台。这场失利，令车路士在联赛中录得五连败，并且一球未入，是球会自1912年以来，首次出现如此尴尬的纪录。

