Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚冠2│艾纳斯大胜入决赛 C朗拿度双冠在望

足球世界
更新时间：10:48 2026-04-23 HKT
发布时间：10:48 2026-04-23 HKT

周三亚足联冠军联赛二级联赛（亚冠2）准决赛，沙特阿拉伯豪门艾纳斯（Al-Nassr）在杜拜中立场以5:1大胜卡塔尔球队多哈艾阿里，昂首跻身决赛，5月16日将与日本球队大阪飞脚争冠。今次是艾纳斯时隔28年再次杀入亚洲赛决赛舞台，加上他们目前于沙特阿拉伯联赛领放，夺冠呼声甚高，登录沙特球坛后未曾在正式赛事封王的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗），可望开斋一口气夺得两个冠军。

京士利高文戴帽 艾纳斯大胜5:1

艾纳斯今场于10分钟先失守，但法国翼锋京士利高文2分钟后已建功扳平，锋将安古路和高文换边前再有进帐，反超前3:1返回更衣室。高文下半场再入一球完成帽子戏法，加上后备入替C朗拿度的中锋艾哈美丹于80分钟埋斋，这支沙特豪门最终大胜5:0，强势杀入决赛，将与两回合计以3:1淘汰曼谷联的大阪飞脚争冠。

艾纳斯时隔28年再入亚洲赛决赛

今次是艾纳斯相隔28年再次杀入亚洲赛决赛舞台，亦是队史第4次，对上一次是1998年，当年击败水原三星捧走亚洲杯赛冠军杯。而艾纳斯将连胜走势增至19场，加上他们于沙特联赛在踢多一场下有8分优势，尚余5轮冠军在望，C朗有机会一口气取得两个锦标。

相关报导：沙特联│艾纳斯下季或提升小C朗入一队 C朗拿度梦想与儿子同场比赛

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
19小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
15小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
5小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
15小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
14小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
18小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
21小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
17小时前
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
00:38
愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片
奇闻趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
正义女神丨「虐猫女」陈若思富贵背景曝光 曾参选香港小姐 一原因与钟培生结缘传绯闻
影视圈
13小时前