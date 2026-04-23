亚冠2│艾纳斯大胜入决赛 C朗拿度双冠在望

周三亚足联冠军联赛二级联赛（亚冠2）准决赛，沙特阿拉伯豪门艾纳斯（Al-Nassr）在杜拜中立场以5:1大胜卡塔尔球队多哈艾阿里，昂首跻身决赛，5月16日将与日本球队大阪飞脚争冠。今次是艾纳斯时隔28年再次杀入亚洲赛决赛舞台，加上他们目前于沙特阿拉伯联赛领放，夺冠呼声甚高，登录沙特球坛后未曾在正式赛事封王的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗），可望开斋一口气夺得两个冠军。

京士利高文戴帽 艾纳斯大胜5:1

艾纳斯今场于10分钟先失守，但法国翼锋京士利高文2分钟后已建功扳平，锋将安古路和高文换边前再有进帐，反超前3:1返回更衣室。高文下半场再入一球完成帽子戏法，加上后备入替C朗拿度的中锋艾哈美丹于80分钟埋斋，这支沙特豪门最终大胜5:0，强势杀入决赛，将与两回合计以3:1淘汰曼谷联的大阪飞脚争冠。

艾纳斯时隔28年再入亚洲赛决赛

今次是艾纳斯相隔28年再次杀入亚洲赛决赛舞台，亦是队史第4次，对上一次是1998年，当年击败水原三星捧走亚洲杯赛冠军杯。而艾纳斯将连胜走势增至19场，加上他们于沙特联赛在踢多一场下有8分优势，尚余5轮冠军在望，C朗有机会一口气取得两个锦标。

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