西甲｜耶马入12码奠胜但伤出 巴塞隆拿1：0切尔达

巴塞隆拿今晨于西甲主场迎战切尔达，有拉明耶马射入12码，以1：0小胜对手，继续巩固榜首优势。但耶马射入12码后，走了两步后便倒地，需要退下火线。

巴塞甫开赛十多秒便有攻门机会，但耶马于右路大位起左脚射近柱，仅仅柱边出界。36秒到切尔达有攻门机会，但柏保路杜兰的射门，被巴塞门将祖安加西亚扑出。

耶马入12码后倒地，最终要被换走。美联社

耶马射入12码，助巴塞全取3分。美联社

耶马入12码后，随即向场边示意。美联社

两军之后互有攻守，直到40分钟巴塞才打开纪录。耶马于禁区内盘扭被敌军守将踢跌，博得12码，他亲自操刀中鹄。但这名西班牙新星在射门后，小跑几步之后即向场边举手示意，之后倒地，需要退下火线。巴塞半场领先1：0。

巴塞领先皇马9分

巴塞今场面对力争欧战资格的切尔达，陷入苦战。55分钟费伦托利斯虽然接应柏迪的传球，第一时间窝利破网，但他被判越位在先，入球无效。最终巴塞仍然守住1：0的胜局，赛后以27胜1和4负得82分续排榜首，领先次席的皇家马德里9分；联赛尚余6轮。切尔达则以11胜11和10负得44分排在第7位。