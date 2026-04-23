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英超｜般尼茅夫2：2列斯联 1分压车路士升上第7

足球世界
更新时间：06:08 2026-04-23 HKT
发布时间：06:08 2026-04-23 HKT

般尼茅夫今晨主场迎战列斯联，于97分钟失守被逼和2：2。般尼茅夫仍以1分力压刚炒教练的车路士，升上第7位。

般尼茅夫两度领先，但最终被扳平。美联社
般尼茅夫两度领先，但最终被扳平。美联社
般尼茅夫2：2列斯联。美联社
般尼茅夫2：2列斯联。美联社
般尼茅夫力压车路士，升上第7位。美联社
般尼茅夫力压车路士，升上第7位。美联社

两军半场互无纪录，到下半场60分钟主队才凭高洛比打破僵局。主队在中场线附近抢得列斯联的控球，随即展开反击，最终高洛比射破卢卡斯派利的十指关。8分钟后，列斯联凭般尼茅夫的乌龙球扳平，列斯联左路手榴弹战术，禁区内一轮混乱后，列斯联的韦费特干洛图急劲传中，省中般尼茅夫的占士希尔改变方向入网，客军扳平1：1。

般尼茅夫91分钟食诈糊

般尼茅夫于85分钟再度领先，泰拿阿当斯于右路传中，19岁小将拉恩接应射入，主队再次领先2：1。般尼茅夫于91分钟有艾云尼尔臣将皮球送入网窝，但VAR翻看后判入球无效，转个头到97分钟，列斯联凭桑恩朗达夫的入球绝平。

般尼茅夫最终以2：2赛和列斯联，赛后仍以11胜16和7负得49分，以1分力压刚解雇罗仙尼亚的车路士，升上第7位。列斯联则以9胜13和12负得40分，排在第15位，领先降班区、第18位的热刺9分但踢多场。

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