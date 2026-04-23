英超｜车路士近4年炒5帅 加利仔轰班主：完全冇谱

车路士怒炒罗仙尼亚，是班主BlueCo收购球会近4年来，解雇的第5名主帅。曼联名宿加利尼维利表示从来不认为罗仙尼亚能够执教至合约完结，但这反映班主「完全不知道自己在做什么」。

罗仙尼亚被车路士解雇。美联社

车路士上场英超以0：3不敌白礼顿。美联社

BlueCo于2022年收购车路士，杜曹在2022年9月离任后，车路士曾聘请朴达、林柏特、普捷天奴、马列斯卡以及罗仙尼亚，不到4年已经5次炒教练。最新「落镬」的罗仙尼亚是于今月1年，从BlueCo旗下姊妹球队斯特拉斯堡转投车路士，当时签约至2032年。

加利仔表示自己从来没有预期罗仙尼亚能够执教至合约完结，但这并非针对罗帅，而责任在于班主及管理层。他说：「罗仙尼亚离队我并不惊讶，我惊讶的是今天就走。既然签了6年合约，就会让他挨到季尾」

「6年、8年合约 由一开始就很荒谬」

车路士刚刚经历英超五连败，来季欧战资格危危乎。加利仔认为罗仙尼亚自己明显地会对吞败感到失望，「但现在是时候让班主、体育总监和球员们好好反省，自己在过去数周所扮演的角色……那些6年、8年合约，由一开始就很荒谬，班主根本不知道自己在做什么」。