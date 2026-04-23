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英超｜车路士怒炒罗仙尼亚 执教不足4个月落镬

足球世界
更新时间：01:01 2026-04-23 HKT
发布时间：01:01 2026-04-23 HKT

车路士吞英超5连败兼且零入球后，今晨宣布解雇主帅罗仙尼亚。罗帅上任不足4个月，各项赛事领军23场仅取11胜。

罗仙尼亚今年1月才上任车路士主帅一职，当时签约5年半。但球队近5仗英超全败之余，这5场入球均「食蛋」，是自1912年来首次。车路士今晨宣布解雇对方。球会官方声明指：「罗仙尼亚自季中上任以来，一直以最高的诚信和专业态度处事。这并非轻率的决定，然而近期的成绩和表现已远低于应有水准，而今季仍有太多值得争取的东西。」

车路士怒炒罗仙尼亚。路透社
车路士怒炒罗仙尼亚。路透社
麦法兰任看守主教练至季尾。法新社
麦法兰任看守主教练至季尾。法新社

麦法兰任看守主教练至季尾

「蓝战士」将以麦法兰出任看守主教练，直至今季完结。麦法兰在前主帅马利斯卡于1月被解雇时，也短暂掌舵「救火」，领军两场取得1和1负。麦法兰首战将是足总杯4强斗列斯联；车路士在英超余下4场对手为诺定咸森林、利物浦、热刺和新特兰。

车路士昨仗以0：3不敌白礼顿后被对手反压，目前以13胜11和10负得48分跌落第7位，距离来季欧联资格、第5位的利物浦7分。「蓝战士」踢多场下，与第8宾福特和第9般尼茅夫同分，领先第10位的爱华顿1分，领先第11位的新特兰2分；「车仔」领先第12位的富咸多3分，但比对方踢多两场，来季欧战资格危危乎。

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