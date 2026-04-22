英超｜曼城主帅哥迪奥拿派定心丸 洛迪伤势无碍将尽快复出

曼城中场核心洛迪卡斯简迪（Rodri），在上轮英超大战对阿仙奴末段伤出，将要缺席今晚英超作客般尼之战。不过，曼城领队哥迪奥拿(Pep Guardiola)向球迷派定心丸，指洛迪腹股沟伤患不严重，预计不会因此而提早「收咧」，会尽快复出助蓝月争冠。

洛迪是曼城的中场主将。美联社

洛迪是曼城的中场主将。美联社

曼城中场洛迪(左)因伤今晚对般尼缺阵。美联社

哥帅暗示复出在望

洛迪在日2:1击败争标主要对手阿仙奴的关键一战末段因伤被换出，引起了球迷的担忧。哥迪奥拿在赛前记者会上证实洛迪今晚对般尼缺阵，但暗示他很快会复出：「我认为他明天（对般尼）还未准备好。我们会再看看接下来的比赛，例如对阵修咸顿的足总杯准决赛，或者对阵爱华顿的联赛能否上阵。」

幸运的是，在对阵般尼后，曼城将有12天的联赛休战期，这为洛迪的康复提供了宝贵的时间。

与B施华组成黄金中场

洛迪在经历了18个月的伤患困扰后，今季状态全面回归，与贝拿度施华（Bernardo Silva）组成了统治级的中场组合，是曼城能重返争标行列的关键因素。哥迪奥拿说：「他们两人都经验丰富，拥有非凡的个性。他们不再是年轻小伙子，他们知道这种级数的比赛应该如何应对，他们的表现非常出色。」