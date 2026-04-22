西甲｜皇马主帅艾比路亚承认争标机会渺茫 强调绝不放弃奋战到底

皇家马德里在周二西甲主场2:1击败艾拉维斯，余下6轮联赛落后少打一场的一哥巴塞隆拿6分。皇马主帅艾比路亚（Alvaro Arbeloa）赛后指球队必须对自身有更高的要求，并强调在数学上仍有可能夺标情况下，绝不放弃争夺冠军的希望。

决出冠军前战斗到底

对于今季西甲的争冠形势，艾比路亚显得相当务实：「直到数学上不可能之前，我们当然还有机会。如果有一天，我们真的没有任何机会，输掉了联赛，而巴塞隆拿赢得了冠军，我们会向他们表示祝贺。但在那之前，我们会继续为此奋斗。即使那一天真的到来，我们也会在余下的比赛中继续战斗，这是对我们的要求。」

他为球队定下了明确的目标：「我们余下还有六场比赛，我们的目标就是无论西甲冠军归属如何，都要赢下这六场比赛。」

吁球员提高自我要求

艾比路亚认为，球队若想在下个赛季重夺联赛冠军，必须从现在开始，提高对自己的要求。他说：「我的信息非常明确，我们有要求和责任。如果我们想在明年赢得西甲冠军，我们需要改进的一点，就是对自己要求更多。无论对手是谁，无论赌注是什么，我们都必须能够对自己要求更多。」

力撑云尼斯奥斯

今仗部分主场球迷对翼锋云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）报以嘘声，艾比路亚亦特别为其爱将辩护。他表示，云尼斯奥斯是一位真正的「马德里主义者」，对会徽和球衣有著深厚的感情，并赞扬他在球队困难时期，能勇敢地肩负起责任。

艾比路亚指出：「我不觉得这是普遍现象，也不是每天都发生。我很高兴看到云尼斯奥斯今天所做的，将最初的嘘声变成了掌声。这才是我所关心的。」他坚信，云尼斯奥斯得到了绝大部分皇马球迷的爱戴，并希望他能在球队效力多年。