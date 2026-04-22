意大利杯｜国际米兰连追3球 反胜科木晋决赛

国际米兰与科木今晨于意大利杯4强对碰，国米落后两球下连追3球，以3：2击败科木晋级。科木离队史首晋意大利杯决赛只差一步，教练法比加斯赛后表示「还未与国米在同一水平，但已接近了」。

科木一度领先两球。美联社

国际米兰晋身意大利杯决赛。美联社

查汉奴古梅开二度助国米扳平。美联社

查汉奴古梅开二度

科木于4月12日才与国米于联赛碰头，当时以3：4仅败。今晨两军再于意大利杯对碰，科木开赛势头再次占先，凭巴杜连拿与卢卡斯达根夏先后于32和48分钟入球，以2：0领先。但国米之后凭查汉奴古梅开二度扳平，他先于69分钟在禁区顶起脚得手，再于86分钟接应左路传中顶成2：2。89分钟，国米中场彼达苏锡的入球，粉碎科木首次晋身意大利杯决赛的希望。国际米兰最终反胜3：2晋级。

法比加斯：科木相当接近国米水平

科木2017年经历破产，2021年仍在意丙作赛，如今距离意大利杯决赛只是一步之遥。教练法比加斯赛后表示满意球队发展：「我清楚记得两年半前，我们这段旅程的起点，如今我们正争取晋身意大利杯决赛，又在数周内两度与国际米兰斗得难分难解。这一切固然美好，但我知道我们从哪里走来。他们上季打入欧联决赛，是惯于胜利的球队。我们与国际米兰是否在同一水平？不是，但我们已相当接近。我们只是在最后一脚仍略逊一筹。」