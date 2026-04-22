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英超｜车路士作客白礼顿吞3蛋跌落第7 联赛五连败兼零入球

足球世界
更新时间：05:51 2026-04-22 HKT
发布时间：05:51 2026-04-22 HKT

车路士争取来季欧联资格现暗涌，今晨于英超作客白礼顿惨吞3蛋后，被对方压过跌落第7位，兼且落后第5位、掌握欧联入场券的利物浦7分并踢多场。车路士已在英超吞下五连败，兼且这5场均没有入球。

白礼顿全场占优

「蓝战士」今场缺少高尔彭马和祖奥柏度，白礼顿开赛3分钟便有黄金机会，远柱无人看管的三笘薰接应右路传中，第一时间撞射，但被山齐士挡出底线。但之后的角球便随即失守，车路士前柱解围变跣后到禁区中路，防线完全走甩白礼顿的卡迪奥卢下，后者起脚射破山齐士十指关。

之后白礼顿主导战局，15分钟云赫基接应右路传中头槌攻门，再被山齐士飞身扑出。18分钟，山齐士传球失误被白礼顿的卡路士巴利巴，后者横传予轩素活起脚，但被车路士的杜利奥查洛巴护空门。车路士半场落后0：1。

罗仙尼亚帅位危危乎。法新社
罗仙尼亚帅位危危乎。法新社
韦碧克助白礼顿埋斋。法新社
韦碧克助白礼顿埋斋。法新社
车路士大门3次被攻破。法新社
车路士大门3次被攻破。法新社

韦碧克助白礼顿埋斋

但下半场仍是白礼顿的世界，56分钟白礼顿凭快速反击，最终由轩素活将皮球送入网窝。91分钟，白礼顿简单3脚便撕破车路士防线，先是由门将华布根开死球大脚斩向前，左路的迪古柏于底线传中，接应的韦碧克无人看管下铲射入网。

车路士最终作客以0：3落败，赛后以13胜9和12负得48分，被白礼顿反压暂时跌落第7位。车路士被第8至12位的球队多踢1场，只比第12位的富咸多3分；另外第13位的水晶宫少踢两场落后5分，意味著车路士的排名，有机会再向下跌。

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