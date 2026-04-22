英超｜哥迪奥拿没特别在意得失球 「最重要只是赢波」

曼城今晚深夜出征般尼，只要赢波便可凭得失球压过阿仙奴，升上英超榜首。曼城能够收窄分差，最关键一战可数上轮正面对垒击败阿仙奴；领队哥迪奥拿谈及那一役赛后，败北的阿仙奴队长迪格兰赖斯被镜头捕捉到，积极鼓励垂头丧气的队友们，对此赞不绝口。

赖斯被捕捉到赛后向队友说「争标未完结」，哥迪奥拿接受《天空体育》访问时，谈及那一幕：「很喜欢，真的很喜欢，这就是阿仙奴高踞榜首的原因。我当天看到，显示了赖斯的意思，那就是阿仙奴的心态，在联赛和联赛杯我们都有遇到过，那就是他们有多强的争胜心。」

哥帅欣赏赖斯在输波后，仍立即激励队友的精神。法新社

曼城力追阿仙奴。法新社

哥帅与阿迪达在争标战斗法。法新社

哥帅认为这是阿仙奴能够踢出今季佳绩的原因：「不然他们不可能踢出今季佳绩，在英超高踞榜首，又在欧联保持不败，有阿迪达之余，也有遵从指令的球员。在困难的时刻，他们仍保持韧性，讲出我们还在去激励士气。这正好说明余下的数仗，在这场锦标争夺战中，我们面对的对手是什么样。」

「得、失球需同时兼顾」

谈到得失球，哥帅表示并没有特别想这件事：「最重要的只是赢波。赢波就够了。比赛本身会决定你怎样踢、入几多球。当然你要尽力争取多入几球，但目标始终是赢波。1：0赢？完全没问题。这就是目标。因为有时你会说：『我们要大比数赢』，但结果可能对手打出72次反击，入了5球。得失球差是要入球同时不失球，而不是只顾一边。」