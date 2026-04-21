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奥迪足球峰会2026｜拜仁慕尼黑、阿士东维拉相隔多年再访港 8月7日会师启德 5月14日公开售票

足球世界
更新时间：21:21 2026-04-21 HKT
发布时间：21:21 2026-04-21 HKT

今夏香港足球盛事一浪接一浪，除了云集4支欧洲劲旅的「香港足球盛会2026」外，在8月7日启德主场馆将会上演「奥迪足球峰会2026」，由德甲班霸拜仁慕尼黑对上英超劲旅阿士东维拉，周二晚主办单位举办启动礼，邀请到2队名宿出席并公布更多详情。

「奥迪足球峰会2026」将于8月7日在启德主场馆，为香港球迷带来2支欧洲劲旅，由拜仁慕尼黑对上阿士东维拉，主办单位廓开体育周二在尖沙咀金普顿酒店举行启动礼，邀请到文化体育及旅游局局长罗淑佩、体育专员蔡健斌、足总主席霍启山出席，同场亦有拜仁名宿艾芬堡(Stefan Effenberg)和维拉名宿麦坚尼(Alan Mclnally)。文体旅游局局长罗淑佩致辞时表示2队在各赛场的表现同样十分出色，相信当日的比赛会是很精彩的强强对话，亦希望远道而来的球队和球迷除了欣赏比赛外也可以抽空感受香港其他方。足总主席霍启山亦表示：「赛事不仅加强了我们与国际赛事的联系，也让本地球迷有机会在最高水平上体验不同的足球文化和风格。你可以看到，透过这个过程，我们引进了来自不同国家、不同联赛的队伍。香港作为亚洲国际都会，我们希望能将这些国际元素全部带到香港的核心。」而球迷担心在世界杯后会否影响到球星出场，但主办单位廓开体育总经理周权庆未有回应

拜仁首席行销长兼董事会成员卡斯柏致辞时亦不忘再鞭在欧联中击败皇马，他亦表示球队会为球迷带来一系列活动旨在令球迷可以更接近球队：「除了比赛本身，我们还将举办一系列周边活动。有像艾芬堡这样的球队传奇人物参与，我们将提供大量与球队近距离互动的机会。旨在让球迷更贴近我们、更贴近球队。」而维拉首席营运官赫顿亦表示2队在历史上有不少渊源，例如1982年在欧冠杯决赛的对决，很感谢团队给予我们机会并促成今次赛事。

「奥迪足球峰会2026」拜仁慕尼黑对阿士东维拉将会在8月7日，在启德主场馆上演，门票价格将介乎$388-$2688，优先售票将在4月30日在KLOOK和Trip.com发售，公开售票将于5月14日在快达票发售。

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