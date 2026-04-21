英超｜四连亚？ 阿仙奴若失冠 阿迪达恐成崩盘代名词

阿仙奴的英超冠军梦，正濒临崩溃边缘。他们一度在四月份手握九分的巨大领先优势，但随著近期在联赛杯决赛失利、足总杯爆冷出局，以及联赛榜首位置岌岌可危，主帅阿迪达（Mikel Arteta）正身处前所未有的压力之中。若「兵工厂」最终未能如愿捧杯，这不但将成为英超历史上最严重的「崩盘」之一，阿迪达本人恐怕亦难以摆脱「功败垂成」的标签。

或创历史最严重「崩盘」

英超历史上，曾有数次著名的「崩盘」事件，包括1996年的纽卡素、2012年的曼联及2014年的利物浦。然而，今季阿仙奴的情况，却有过之而无不及。在3月22日早上，他们仍在争逐四冠王的行列；但其后却接连在本土杯赛失利，如今更可能在联赛中再次与冠军擦身而过。

只要曼城在周三晚作客般尼的比赛中获胜，阿仙奴将会失去已占据长达200天的榜首位置。届时，无论他们在周日对阵曼城的比赛中踢得如何，都难以洗脱「崩盘」的污名。

连续四季亚军？ 阿迪达帅位堪忧

与过往几个赛季不同，今季的阿仙奴背负著前所未有的期望。2022/23球季，他们被曼城反超，但当时没有人预期他们能争冠；2023/24球季，他们亦曾失落榜首，但最后九场赢得八场，不能算是「崩盘」。上季，他们更从未真正威胁到利物浦的冠军位置。

不过，今季情况完全不同。若阿仙奴最终未能夺冠，这将是他们连续第四季屈居亚军。届时，最大的问题将会是：阿迪达还能否带领球队重新振作？他还能否将这支屡屡在关键时刻失利的球队，带到冠军的终点线？

遗憾失分将成永恒伤痛

回顾今季，那些本应全取三分，却最终失分的比赛，例如作客新特兰、狼队，甚至主场对阵利物浦时的哑火，都将成为球队上下永远的遗憾。正如1996年纽卡素的12分优势、2012年曼联的「阿古路时刻」，以及2014年利物浦的「谢拉特滑倒」一样，若阿仙奴今季最终失冠，这次「崩盘」将会永远困扰著阿迪达。