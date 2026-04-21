狼队提早5轮确定降班 征战英超8季后重返英冠

随着韦斯咸今晨作客以0：0赛和水晶宫，榜尾的狼队确定来季英冠见。他们于2018年重返英超，征战8季后再次降班。

狼队上轮以0：3不敌列斯联。美联社

艾华士回巢掌帅印，无法助狼队逃过降班命运。美联社

狼队来季英冠见。美联社

33战仅取3胜

狼队目前战绩为3胜8和22负得17分。第17位的韦斯咸今晨以0：0赛和水晶宫后，联赛尚余5轮下领先狼队16分，因此狼队提早确定来季英冠见。狼队临时执行董事史嘉英表示：「确认降班对狼队上下来说都是沉重的时刻⋯⋯我们清楚知道哪些地方需要改善，现在的焦点是重建，并建立让球迷能重燃信心的球队。我们深知这个赛季，考验了各位的忠诚与耐性，你们不论在主场还是作客的支持，我们从未视为理所当然。你们值得拥有更好，让你们能够真正引以为傲的球会，正是我们往后一切工作的驱动力。」

第20轮打开胜利之门

狼队今季开季由域陀皮利拉领军，但开季10场不胜后怒炒对方；当时会方于45日前才刚与皮利拉续约。狼队于11月聘用罗拔艾华士回巢掌帅印，签约3年半。球队最终在第20轮终于打开胜利之门，于1月以3：0击败韦斯咸，取得联赛首胜。