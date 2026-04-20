英超│沙拿默市打吡最终回取完满结局 入球兼取胜 承诺夺欧联席位告别

今夏离开利物浦的锋将穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)，周日参加红军生涯最后一场英超默西塞德郡打吡取得完满结局，取得入球先开纪录，加上多年队友华基尔云迪积克补时10分钟头槌建功，随队作客2:1击败爱华顿。这名33岁埃及翼锋表示在余下5轮会领军取得来季欧联席位，光荣离队告别红军球迷。

接应加普妙传开纪录 第9次攻破爱华顿大门

今场是沙拿首度造访爱华顿新主场爱华顿球场，亦是他红军生涯最后一场默西塞德郡打吡，顺利留下美好回忆。他在29分钟接应加普的妙传先开纪录，个人第9次攻破拖肥糖大门。球队之后被追和，幸好与沙拿在利物浦合作了8年的云迪积克，于补时10分钟在角球攻势中近门顶入，红军绝杀赢2:l，沙拿以胜仗完成默市打吡最终回。

承诺取得欧联席位

这名33岁埃及翼锋9年来踢了15场默市打吡，全部于英超赛场上演，收录9入球3助攻，带领红军取得8胜5和2负的佳绩，包括今季双杀爱华顿。此子满意取得胜利：「赛前我们知道今场会很棘手、很艰难，很高兴最终赢下来。感觉非常好。」然而他不满足于此，表示余下5轮会确保球队取得来季欧联席位：「我希望继续入波，帮助球队实现取得来季欧联席位的目标。希望我可以用正确的方式跟大家告别。」