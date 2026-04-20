英超│曼城卓基精彩入球犹如魔术师 今季首位双位数助攻+双位数入波英超球员

曼城在周日英超榜首大战主场2:1击败阿仙奴，锋将(Rayan Cherki)先开纪录的入球相当精彩，他持球杀入枪手禁区，在狭窄范围内扭过客军3名守将再射入，犹如魔术师般，获队友和领队哥迪奥拿大赞。而这名法国锋将今季各赛事累积10球、14助攻，成为本届首位收录双位数入球和助攻的英超球员。

卓基成为本届英超首位收录双位数入球和助攻的英超球员。路透社

卓基成为本届英超首位收录双位数入球和助攻的英超球员。路透社

连过3人入波如施展魔法

卓基连过3人入波。路透社

卓基今场继续有好表现，交出3次关键传球和过人，并为曼城先开纪录。这个入球尽展其细腻脚法，他持球推进杀入枪手禁区，以假动力摆脱上前防守的枪手守将轩卡派尔、加比尔马加希斯和迪格兰赖斯，再乖巧地射远柱地波破网，建功后走到场边木无表情庆祝，大有魔术师风范。蓝月左闸尼高奥莱利大赞他：「当他能够在场上施展魔法时，比赛就变得简单。我们都知道他有多出色，最重要是他能够在这样重要的赛事展现出来。」蓝月领队哥迪奥拿亦赞他非常出色，他和贝拿度施华在这个入球的配合非常精彩。

10入球14助攻 今届首位「双双」英超球员

这个入球是卓基于本季各赛事第10个士哥，连同14次助攻，入球和助攻都上双位数。此子亦成为本届首位收录双位数入球及助攻的英超球员，首季加盟英超即展现魔力。