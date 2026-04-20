英超│曼城夺冠赔率超越阿仙奴 周三赢波即上榜首 数据公司一原因仍睇好枪手(附赛程)

曼城在周日英超天王山之战主场2:1击败榜首阿仙奴，在少赛一场下追至落后3分，余下6轮全胜大有机会后上封王。根据足智彩的赔率显示，蓝月的夺冠赔率跌至1.68倍，比阿仙奴更热，后者升温到2.05倍，明显看好前者。然而著名数据网站《OPTA》利用超级电脑分析，认为枪手剩下赛程较曼城易应付，其夺冠概率仍有73%。

曼城英超余下6轮全胜大有机会后上封王。路透社

曼城周日英超主场2:1击败榜首阿仙奴。路透社

曼城周三赢般尼即上榜首

这场争冠6分波，曼城击败阿仙奴全取3分，32轮累积67分，比33轮得70分的枪手少3分，两队的失分数目相同，如果蓝月在补赛顺利取胜就会追至同分，两军有机会要靠得失球差决定冠军谁属。兵工厂入63球失26分，球差为正37球；曼城入65球失29球，球差为正36球，彼此相差仅1球。而曼城下周末需要踢足总杯准决赛，第34轮英超作客般尼会提早至周三晚举行，阿仙奴主场斗纽卡素就在周六上演，在英超同分先计算得失球差，再计算得球的规则下，曼城只要击败般尼，任何比分都足够令他们压过枪手上榜首。

数据公司分析赛程 睇好阿仙奴逾7成机会夺冠

难怪足智彩看好他们可以后上封王，其夺冠赔率跌至只有1.68倍，反观阿仙奴的赔率升至2.05倍。可是著名数据网站《OPTA》就持相反意见，他们用超级电脑分析过两队的赛程，枪手余下5轮全数留在伦敦出战，主场分别对纽卡素、1富咸和般尼，两场作客斗韦斯咸及水晶宫亦难度不大；曼城剩余6轮主客各3场，当中造访爱华顿和般尼茅夫并不影踢，主场对宾福特和阿士东维拉亦有一度难度，故《OPTA》认为枪手的夺冠概率仍有73%，曼城就有27%。

阿仙奴余下英超赛程

日期 赛事 26-04 纽卡素(主) 02-05 富咸(主) 10-05 韦斯咸(客) 17-05 般尼(主) 24-05 水晶宫(客)

曼城余下英超赛程