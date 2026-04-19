英超｜曼联逆境中击败车路士 卡域克盛赞球员「顶级态度」

曼联在周六的英超大战作客史丹福桥球场，凭借坚韧的防守和一次致命反击以1:0力克劲敌车路士，成功巩固其联赛前四的席位。赛后，红魔领队卡域克（Michael Carrick）对球队展现出的「顶级态度」赞不绝口，认为这是他们在逆境中全取三分的关键。

曼联英超大战作客史丹福桥球场，凭借坚韧的防守和致命反击以1:0力克劲敌车路士。路透社

卡域克盛赞球员凭著「顶级态度」，在逆境中击败车路士。路透社

挨打下显韧性



今仗曼联在大部分时间都处于被动，全场射门次数以4对21远远落后于对手，车路士更有三次射门中楣，可谓欠运。然而，红魔在挨打之下，展现出卡域克时代标志性的韧性。最终，凭借著马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）接应队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）的助攻，为红魔一箭定江山。这场宝贵的胜利，让曼联在积分榜上领先第六位的车路士多达10分，争夺英超前五名下季欧联资格的形势一片大好。



卡域克赛后对球队的防守表现大加赞赏：「我们觉得这是应得的。考虑到我们过去几天遇到的挫折，以及我们今天的中坚组合，这本应是一个挑战，但我感觉防线在困难的情况下表现非常出色。我们在反击中看起来很危险。要来这里赢波，需要我们有纪律性，而今晚对我来说，球员们的态度是顶级的，我们很高兴能取得胜利。」

曼联凭借著马菲奥斯根夏接应队长般奴费南迪斯的助攻，为红魔一箭定江山。路透社

曼联凭借著马菲奥斯根夏接应队长般奴费南迪斯的助攻，为红魔一箭定江山。法新社

曼联凭借著马菲奥斯根夏接应队长般奴费南迪斯的助攻，为红魔一箭定江山。美联社

般奴获选最佳球员



虽然由马菲奥斯根夏攻入致胜一球，但今仗的最佳球员，无疑是交出助攻兼满场飞奔的队长般奴费南迪斯。这位葡萄牙国脚在攻守两端都作出了巨大贡献，成为车路士防线的眼中钉。

赛后，般奴亦强调了这场胜利的重要性：「这对我们来说是一种奇妙的感觉；我们必须反弹。我们知道必须打出精彩的表现，因为车路士是一支优秀的球队。这对我们很重要，因为我们的目标是进入前四；拉开距离对我们来说是完美的。」